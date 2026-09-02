“Nicaragua lo tiene Claro”: nueva campaña destaca tecnología, talento y emprendimiento

Claro Nicaragua presentó su campaña “Nicaragua lo tiene Claro”, una iniciativa que busca resaltar el papel de la conectividad en la vida cotidiana de las familias, estudiantes, emprendedores y productores del país.

Claro Nicaragua lanza campaña “Nicaragua lo tiene Claro” con nuevas ofertas de conectividad

La campaña parte de la idea de que cada conexión puede convertirse en una herramienta para comunicarse, estudiar, trabajar, emprender y acceder a nuevas oportunidades, acompañando a los nicaragüenses desde distintos territorios.

Según la compañía, la propuesta reconoce a las personas que cada día trabajan, estudian, producen y desarrollan proyectos, destacando cómo la tecnología puede contribuir a transformar sus actividades y su entorno.

Claro presenta ofertas en Prepago, Pospago y servicios para el hogar

Como parte de la campaña, Claro Nicaragua presenta opciones en Prepago, Pospago y Claro Hogar, dirigidas a diferentes necesidades de conectividad, navegación y entretenimiento.

En la modalidad Prepago, los usuarios pueden acumular los gigas no consumidos del paquete anterior al activar determinados Superpacks.

La oferta también contempla, de acuerdo con las condiciones de cada paquete, navegación en plataformas como TikTok, YouTube, Telegram y Claro video, además de acceso a redes sociales y servicios de música.

Planes Pospago permiten acumular gigas

En Pospago, Claro informó que los clientes pueden acumular los gigas no utilizados en determinados planes disponibles desde 700 córdobas.

Estos planes incluyen opciones de redes sociales, aplicaciones de música y video, además de acceso a plataformas como YouTube y TikTok, según las condiciones establecidas para cada servicio.

La empresa busca que los usuarios puedan aprovechar los datos que no consumieron durante un período y utilizarlos posteriormente.

Claro Hogar ofrece velocidades desde 220 Mbps

Para los hogares, la campaña promueve servicios de Claro Hogar desde 220 Mbps, además de los beneficios de Claro TV+.

Los clientes tienen acceso a un catálogo de contenidos mediante Claro video, incluyendo programación de Universal+ y Atresplayer, reuniendo diferentes alternativas de entretenimiento dentro de una misma oferta.

Claro destaca el talento y espíritu emprendedor de Nicaragua

Kenneth Silva, gerente de Mercadeo de Claro Nicaragua, señaló que la compañía busca acompañar las necesidades personales, familiares, académicas y productivas de sus clientes.

“En Claro Nicaragua mantenemos el compromiso de escuchar las necesidades de nuestros clientes y acompañarlos en sus actividades personales, familiares, académicas y productivas”, expresó.

Agregó que “Nicaragua lo tiene Claro” reconoce lo que el país puede alcanzar cuando el talento, la cultura y el espíritu emprendedor encuentran nuevas formas de conectarse.

Con esta campaña, Claro Nicaragua reafirma su apuesta por ofrecer servicios de conectividad, comunicación y entretenimiento, acompañando a quienes desarrollan proyectos y nuevas oportunidades en diferentes comunidades del país.