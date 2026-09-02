Septiembre se saborea a lo grande con Tip Top y su cubeta de 12 piezas

Tip Top, el sabor de los buenos momentos, recibe este mes de septiembre tan especial con una promoción para compartir en familia y con los amigos, la Cubeta Tip Top de 12 piezas de pollo frito crujiente, una tentadora opción para disfrutar de ese sabor doradito, jugoso y crocante que encanta a los nicaragüenses.

La cubeta viene bien cargadita para que la celebración sea completa, 12 piezas de pollo frito, cuatro porciones de papas, dos ensaladas agrandadas, cuatro bebidas de 16 onzas y cuatro panes, todo por solamente mil 175 córdobas, una verdadera invitación a poner la mesa, reunir a la familia y disfrutar de una comida abundante, sabrosa y con ese toque crujiente que hace agua la boca.

En este mes patrio, Tip Top está tirando la casa por la ventana con la promoción está pensada para acompañar los buenos momentos de septiembre, cuando Nicaragua se viste de azul y blanco, las familias se reúnen y no puede faltar una buena comida para compartir, dijo la licenciada Ana Francis Lanzas, Gerente de Tip Top.

Con 68 años de presencia en el mercado nicaragüense y 38 sucursales a nivel nacional, Tip Top continúa acompañando a las familias en sus momentos especiales.

La Cubeta de Fiestas Patrias estará disponible hasta agotar existencias, así que la recomendación es acercarse al restaurante Tip Top más cercano y aprovechar esta promoción cargada de sabor.

