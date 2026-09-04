¿Qué haré por Nicaragua cuando sea grande? McDonald’s lanza certamen infantil

McDonald’s Nicaragua anunció la edición 2026 de su Certamen de Dibujo, denominado “¿Qué haré por Nicaragua cuando sea grande?”, una iniciativa dirigida a niños y niñas de entre 4 y 12 años para incentivar la creatividad y promover valores como el amor por el país, la responsabilidad y el respeto.

McDonald’s Nicaragua premiará a 20 ganadores en Certamen de Dibujo 2026

La dinámica invita a los participantes a expresar mediante un dibujo cómo imaginan su aporte al futuro de Nicaragua. Las hojas para participar pueden obtenerse en los restaurantes McDonald’s o descargarse mediante un código QR.

Este año, la marca premiará a 20 ganadores, con el apoyo de diferentes patrocinadores.

Promover creatividad y valores

Isabella Rojas, encargada de Mercadeo de McDonald’s Nicaragua, señaló que la iniciativa pretende abrir espacios para que la niñez pueda expresar su imaginación y sus aspiraciones.

“Cada dibujo refleja la esperanza, imaginación y compromiso de las nuevas generaciones”, destacó Rojas.

La empresa indicó que el certamen forma parte de su pilar Conexión con la Comunidad, alineado a la plataforma “Pequeñas Acciones, Grandes Cambios”.

Habrá premios de distintas marcas

Los 20 ganadores recibirán premios aportados por patrocinadores como La Perfecta, Eskimo, Del Carmen, Marfil, Pozuelo, Danonino, Pringles, BTL Marketing, DeliSoy, Trolli, Don Julio, Hershey, Jueguito, Panini, Nucita, Kellogg’s y Trululu.

Entre los premios anunciados figuran kits de productos, loncheras, mochilas, útiles escolares, regalos, álbumes, cajas dispensadoras, pinturas y canastas de productos.

La compañía invitó a las familias nicaragüenses a mantenerse pendientes de sus redes sociales para conocer más detalles sobre el certamen y las promociones relacionadas.

McDonald’s Nicaragua mantiene presencia en Instagram y X como McNicaragua, y en Facebook como McDonald’s Nicaragua.