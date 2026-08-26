Carne bovina suma más de 250 millones de libras y refuerza el consumo nacional

El reciente monitoreo realizado por del Ministerio Agropecuario (MAG), entre enero y julio de 2026 resalta que la producción de carne bovina alcanzó los 250.3 millones de libras en mataderos industriales, rastros municipales y matarifes individuales a nivel nacional

La agroindustria de la carne bovina, tanto artesanal como industrial, constituye un eslabón clave para agregar valor a la producción primaria, impulsando la economía nacional y el desarrollo agropecuario al integrar procesos que dinamizan toda la cadena productiva.

Con esta producción se continúa garantizando la disponibilidad para el consumo, fortaleciendo la seguridad alimentaria de las familias nicaragüenses y las exportaciones.

