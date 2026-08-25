Banco de Alimentos recibe camión valorado en casi C$2 millones de Walmart

Walmart Nicaragua entregó al Banco de Alimentos de Nicaragua un nuevo camión de carga con capacidad para ocho toneladas, con el objetivo de fortalecer la recolección y traslado de productos donados por empresas y otros aliados.

Walmart Nicaragua dona camión al Banco de Alimentos

La unidad representa una inversión de 1 millón 977 mil córdobas y permitirá al Banco de Alimentos movilizar mayores volúmenes de productos secos hasta sus instalaciones, donde posteriormente son clasificados y preparados para ser distribuidos entre las organizaciones beneficiarias.

El vehículo entregado es un Isuzu modelo 2026, color blanco, y se convierte en el sexto camión donado por Walmart al Banco de Alimentos desde el inicio de sus operaciones. De esas unidades, cuatro son refrigeradas y dos están destinadas al transporte de productos secos.

Donación también incluye C$366 mil para comprar alimentos

La entrega del camión fue acompañada por un aporte económico adicional de 366 mil córdobas, destinado a la compra directa de productos alimenticios.

Este es el segundo desembolso realizado por Walmart durante 2026 por el mismo monto, como parte del acompañamiento que la empresa mantiene con el Banco de Alimentos de Nicaragua.

María Marta Rodríguez, especialista sénior de Asuntos Corporativos, explicó que disponer de transporte adecuado resulta clave para que las donaciones puedan convertirse en ayuda efectiva.

“Para que una donación de alimentos llegue a convertirse en una ayuda concreta, primero hay que poder recogerla. Ese es precisamente el valor de este camión: darle al Banco de Alimentos una herramienta para acudir a más empresas, recoger más productos y aprovechar más donaciones”, expresó.

La ejecutiva agregó que Walmart desarrolla su política Cero Desperdicios, mediante la cual busca rescatar alimentos aprovechables y canalizarlos hacia comunidades que los necesitan.

Más de 808 toneladas de alimentos donadas en 2026

María Marta Rodríguez

En lo que va del año, Walmart Nicaragua ha mantenido donaciones periódicas de productos rescatados en sus tiendas y centros de distribución.

Según el comunicado, durante 2026 estas acciones han permitido aportar 808 toneladas de alimentos, valoradas en 1.7 millones de córdobas, beneficiando de manera acumulada a más de 102 mil personas.

A este esfuerzo se suman cinco jornadas de voluntariado, que representan 370 horas de servicio y la participación de 85 colaboradores de distintas unidades de negocio y áreas administrativas.

Banco de Alimentos destaca alianza con Walmart

Edgard Mendieta

Edgard Mendieta, director ejecutivo del Banco de Alimentos de Nicaragua, señaló que este tipo de apoyo permite ampliar la capacidad de respuesta de la organización y atender nuevas necesidades.

“Esta doble donación nos brinda nuevas posibilidades para responder a las oportunidades que se presentan y seguir ampliando nuestro trabajo”, destacó Mendieta.

El director también valoró que la relación con Walmart haya evolucionado desde la entrega de alimentos hasta otras formas de respaldo, como transporte, aportes económicos y voluntariado.

Con el nuevo camión, el Banco de Alimentos podrá ampliar sus recorridos para recoger productos y trasladarlos posteriormente a sus instalaciones, fortaleciendo así la logística necesaria para recuperar alimentos aprovechables antes de que sean desperdiciados.