Tigo presenta nuevos beneficios móviles con campaña encabezada por Norchad Omier

Tigo Nicaragua presentó hoy su nueva campaña “Dale, con Tigo tenés todo”, protagonizada por el basquetbolista nicaragüense Norchad Omier, integrante del Team Tigo y una de las principales figuras deportivas del país.

Tigo Nicaragua lanza campaña “Dale, con Tigo tenés todo” junto a Norchad Omier

La campaña busca destacar una propuesta de conectividad móvil acompañada de beneficios en redes sociales, música y plataformas digitales, bajo una estrategia que coloca al celular como una herramienta presente en actividades cotidianas como estudiar, trabajar, emprender o comunicarse con familiares y amigos.

Omier representa, según la empresa, valores como esfuerzo, talento, determinación y superación, elementos que Tigo busca vincular con el mensaje central de la campaña.

Megapacks incluyen TikTok, YouTube y Spotify

Entre los productos promovidos se encuentran los Megapacks de Tigo, que incluyen acceso a plataformas como TikTok, YouTube y Spotify, además de redes sociales, con opciones disponibles desde 565 córdobas.

La compañía también informó que sus planes Full Pospago ofrecen beneficios adicionales, entre ellos música y redes sociales ilimitadas durante todo el mes.

“Dale, con Tigo tenés todo nace de nuestro compromiso de ofrecer a los nicaragüenses una propuesta de conectividad cada vez más completa, respaldada por una red confiable, mejores beneficios y soluciones que respondan a sus necesidades”, expresó Michael Hernández, director de Marketing de Tigo Nicaragua.

Norchad Omier, figura central de la campaña

Como parte del Team Tigo, Norchad Omier ocupa un papel central en la nueva campaña.

La empresa destacó que la trayectoria deportiva del nicaragüense refleja el mensaje que busca transmitir la marca: avanzar, superar retos y llegar cada vez más lejos.

Tigo considera que Omier se ha convertido en un referente para muchos jóvenes nicaragüenses y que su historia conecta con una generación que utiliza la tecnología como parte de sus estudios, actividades profesionales, entretenimiento y proyectos personales.

Tigo asegura que seguirá invirtiendo en su red

La compañía señaló que la campaña está respaldada por inversiones continuas en tecnología, expansión y fortalecimiento de infraestructura, con el objetivo de mejorar la cobertura y la calidad de sus servicios.

Tigo Nicaragua ofrece servicios de telefonía móvil, internet, televisión por cable y soluciones digitales tanto para personas como para empresas.

La empresa mantiene sus oficinas principales en Ofiplaza San Dionisio, en la Pista Suburbana de Managua.