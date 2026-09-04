Tropigas entrega tres amueblados completos a ganadores de «¡Ya la hiciste!»

Tres clientes de Almacenes Tropigas, originarios de Masaya, Río Blanco y Somotillo, resultaron ganadores de la promoción “¡Ya la hiciste!” y recibieron cada uno un amueblado completo valorado en más de 90 mil 495 córdobas.

Tres clientes de Tropigas ganan amueblados completos valorados en más de C$271 mil

Los ganadores son Nohelia Fonseca, de Masaya; Helying López, de Río Blanco; y Elizabeth Díaz, de Somotillo. En conjunto, los premios entregados alcanzan un valor superior a 271 mil 485 córdobas.

Cada uno recibió un paquete de productos para el hogar compuesto por una cocina Indurama, refrigeradora Frigidaire, lavadora automática Whirlpool, juego de sala Encina, juego de comedor Commodity, pantalla Android TCL de 50 pulgadas, cama matrimonial Regina y mueble rack para televisión Commodity.

La promoción permitió premiar a clientes de diferentes puntos de Nicaragua, con ganadores en el Pacífico, zona central y occidente del país.

Almacenes Tropigas destacó que la dinámica forma parte de su estrategia para reconocer la fidelidad de sus clientes y acompañarlos en metas relacionadas con el mejoramiento del hogar y el crecimiento de sus negocios.

“En Almacenes Tropigas nos alegra muchísimo poder celebrar junto a nuestros clientes estos momentos que representan progreso y bienestar para sus familias”, expresó Lesther Pasquier, jefe de Marca de Almacenes Tropigas.

Pasquier agregó que los tres ganadores reflejan el espíritu de la campaña, basado en alcanzar metas personales y familiares.

Promoción también impulsó CREDIKONG

La campaña permitió además promover los beneficios de CREDIKONG, el sistema de crédito de Almacenes Tropigas, que ofrece aprobación rápida y facilidades de pago de hasta 48 meses.

Según la empresa, esta alternativa está dirigida a asalariados, emprendedores y personas que reciben remesas, facilitando el acceso a distintos productos mediante cuotas ajustadas a sus posibilidades de pago.

La marca también mantiene disponible TROPICASH, con préstamos de hasta 36 meses para pagar, como parte de sus opciones de financiamiento.

Con la entrega de estos premios, Almacenes Tropigas dio por concluida esta etapa de la promoción “¡Ya la hiciste!”, pero invitó a los consumidores a mantenerse atentos a próximas dinámicas.

“Invitamos a los nicaragüenses a estar pendientes y a seguir comprando en Almacenes Tropigas, porque siempre te damos más”, señaló Pasquier.