Doña Rosa gana Suzuki 2026 con Loto Nicaragua

Doña Rosa Cajina, una simpática y carismática jugadora que desde hace 15 años confía en el juego legal, se convirtió en la tercera ganadora de un Suzuki S-Presso 2026 en la promoción «Dobleteá tu suerte» de Loto.

Doña Rosa Cajina gana Suzuki S-Presso 2026 con Loto tras 15 años de jugar

Su fidelidad fue recompensada en varias ocasiones con premios obtenidos gracias a sus números favoritos, y este año no fue la excepción.

La mañana del pasado lunes, a las 9 en punto, Doña Rosa estaba lista para sintonizar la Revista Mañaneros de TN8. Apenas inició el sorteo, su corazón comenzó a acelerarse.

Código ganador: 2269770

La emoción la invadió por completo cuando escuchó el código ganador: 2269770. En ese instante, se dio cuenta de que se convirtió en la tercera ganadora del carro de la promoción que continúa entregando vehículos completamente nuevos.

El boleto que cambió su vida fue vendido en la Librería y Variedades Magdalena. Como siempre, participó con sus números favoritos de Premia 2 —el 31 y el 16— dígitos que hoy simbolizan su perseverancia y constancia en el juego legal.

Llegó con su nieta

Jugadora fiel de Loto gana carro nuevo con sus números

Sin perder un segundo, Doña Rosa llegó a las instalaciones de LOTO acompañada de una de sus nietas, quien documentó cada momento con fotos y videos. Para ella, este era un día para recordar y compartir con toda la familia que la esperaba en Masaya.

Entre aplausos y sonrisas, Doña Rosa recibió las llaves de su nuevo vehículo, que pronto rodará hasta Masaya, rumbo al barrio de Monimbó. Con su vestido azul, su alegría contagiosa y las llaves en alto, demostró que la confianza en el juego legal siempre tiene recompensa.

Quedan tres vehículos por entregar

La promoción «Dobleteá tu suerte» continúa, y aún quedan tres vehículos completamente nuevos por entregar en los próximos sorteos que se realizarán en las siguientes semanas.

Loto es una empresa de lotería electrónica con respaldo internacional propiedad de Canadian Bank Note (CBN), con presencia en Nicaragua desde 2011 y una red de casi 1,600 agentes de venta en todo el territorio nacional.