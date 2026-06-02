LOTO lleva ilusión y alegría a niños de APROQUEN

Más de 50 niños y niñas de APROQUEN celebraron el Día del Niño y la Niña con una jornada especial llena de juegos, color y esperanza, gracias al apoyo de LOTO, en un ambiente pensado para regalarles un respiro de alegría junto a sus familias.

LOTO lleva alegría a niños de APROQUEN

Los pequeños, atendidos por la Asociación Pro-Niños Quemados de Nicaragua, llegaron desde distintas zonas del país, entre ellas la RAAN, Jinotega, Yalí y Nueva Segovia.

Muchos de ellos enfrentan largos viajes para recibir atención integral y gratuita, además de procesos de recuperación que requieren fuerza, paciencia y mucho acompañamiento familiar.

Por eso, la actividad representó más que una mañana de diversión. Fue una pausa bonita en medio de tratamientos, consultas y traslados.

En Playroom Max, los pacientitos disfrutaron de piscinas de pelotas, toboganes, saltos y juegos en un espacio seguro y acogedor.

La jornada permitió que los niños compartieran entre ellos momentos de felicidad, mientras sus familias también vivieron una experiencia marcada por la ilusión y el cariño.

La iniciativa fue posible gracias a LOTO, marca que desde hace dos años acompaña la labor de APROQUEN con acciones de responsabilidad social dirigidas a la niñez nicaragüense.

Claudia Gutiérrez, directora de Servicios Corporativos, expresó que crear experiencias significativas también permite sembrar ilusión en los beneficiados sociales.

La representante destacó que en cada sonrisa se renueva el compromiso de la lotería electrónica legal, enfocada en seguir incidiendo en la niñez como esperanza de Nicaragua.

LOTO y APROQUEN continuarán impulsando espacios que fortalezcan el bienestar emocional de los niños atendidos por la asociación, acompañando no solo su recuperación médica, sino también su derecho a jugar, sonreír y vivir momentos llenos de esperanza.