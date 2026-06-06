Mujer de 59 años desafía estereotipos y dirige taller de hierro, uno de los más antiguos en Managua

En un oficio que tradicionalmente ha sido considerado para hombres, doña Silvia Marisol Chávez, de 59 años, ha demostrado que el liderazgo no tiene género y deesde hace cuatro décadas está al frente de «Arte y Hierro», un negocio familiar con 70 años de historia que se ha convertido en un referente en la fabricación de sillas, mesas, verjas, portones y muebles de hierro y madera para hogares, bares y todo tipo de emprendimientos.

La historia comenzó con su abuelita, doña Mariana González Romero, una mujer trabajadora que inició el negocio forrando sillas con mecate.

Doña Marisol contó que su abuelita con gran esfuerzo, cargaba sus productos sobre la cabeza y caminaba hasta el mercado Oriental para vender las sillas y ´poco a poco fue ganándose la confianza de los clientes y haciendo crecer el emprendimiento hasta establecer un taller que hoy es un legado familiar.

Silvia tomó las riendas del negocio hace 40 años y ha sabido mantener viva la tradición, adaptándose a las nuevas demandas del mercado sin perder la esencia artesanal que caracteriza a Arte y Hierro, ubicado del colegio Cristo Rey dos cuadras al lago, en el barrio Francisco Meza.

Actualmente tiene bajo su responsabilidad a ocho trabajadores, todos hombres, quienes laboran de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde; En temporadas de alta demanda, el equipo puede elaborar hasta 20 juegos de sillas con sus mesas semanalmente.

La emprendedora comentó a Tu Nueva Radio Ya que al inicio no fue fácil dirigir a un grupo de varones en un trabajo pesado, donde predominan la soldadura, el corte y el manejo de hierro.

«A veces un hombre se siente incómodo cuando una mujer lo dirige, pero yo les doy la confianza para trabajar en equipo. También sé soldar y puedo hacer el mismo trabajo que ellos», expresó con orgullo.

Junto a su hija, quien se encarga de la administración, Silvia continúa fortaleciendo el negocio familiar, agradecida por la fidelidad de sus clientes y por las oportunidades que Dios les ha brindado para seguir creciendo.

Arte y Hierro ofrece una amplia variedad de productos elaborados a la medida, manteniendo el compromiso y la calidad que durante siete décadas han distinguido a esta empresa familiar; Las personas interesadas en conocer sus trabajos o realizar pedidos pueden comunicarse a los teléfonos 8188-2211 y 8686-0471.