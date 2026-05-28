Ministerio de Salud emite nuevo reporte sobre el estado de salud de Brooklyn Rivera Bryan

El Ministerio de Salud (MINSA) brindó un nuevo informe sobre el seguimiento médico hospitalario que se le realiza al hermano Brooklyn Rivera Bryan, quien este jueves fue examinado con herramientas de tecnología nuclear avanzada para evaluar sus padecimientos neumológicos y neurológicos.

De acuerdo con el criterio del equipo de especialistas, el paciente presenta un deterioro sistémico condicionado por una enfermedad pulmonar crónica y una enfermedad hepática avanzada. Sus antecedentes reflejan que padeció una infección grave por COVID-19 durante la pandemia, lo que le provocó fibrosis pulmonar y bronquiectasia, exponiéndolo a infecciones respiratorias constantes.

El reporte médico detalla que el paciente se encuentra inmunocomprometido y registra una complicación aguda por neumonía (causada por Klebsiella pneumoniae) y aspergilosis pulmonar, detectándose también la presencia de la bacteria panresistente Stenotrophomonas maltophilia.

Por su parte, el equipo de neurología determinó que el deterioro neurológico del paciente se debe a una complicación cerebral de tipo infeccioso provocada por los gérmenes aislados, razón por la cual se ordenó efectuar de forma inmediata estudios de resonancia magnética cerebral con medio de contraste.

El Ministerio de Salud ratificó que mantendrá una estrecha vigilancia de la función pulmonar y del estado neurológico del paciente bajo las recomendaciones de los especialistas, al tiempo que expresó su solidaridad y plegarias por su mejoría y por el sosiego de sus familiares ante la gravedad de la enfermedad.