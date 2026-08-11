Gobierno argentino: Se terminó la salud gratis para los extranjeros

A partir de este martes, el gobierno de Argentina cobrará la atención sanitaria en los hospitales públicos a extranjeros que no tengan residencia permanente, «excepto en los casos de riesgo de vida», informó el vocero presidencial, Adrián Ravier.

«Se terminó la salud gratis para los extranjeros«, enfatizó Ravier en X, donde mostró la resolución en el Boletín Oficial. Ahora quienes no sean residentes deberán «contar con seguro médico o pagar para ser atendido en los hospitales públicos nacionales», aclaró.

Ravier alabó la medida, parte del endurecimiento de las políticas migratorias en la Argentina, por haber terminado con «uno de los mayores flagelos de los pagadores de impuestos». En esa línea, recordó que en 2025 ya «se habilitó a las universidades públicas a cobrar un arancel a los extranjeros».