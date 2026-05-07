Terry: el joven con discapacidad motora que realiza sus prácticas en La Nueva Radio YA

Con un peso de 9 libras y media al nacer, Terry Mayorga llegó al mundo el primero de diciembre del año 2002 en un parto normal, pero desde sus primeros días enfrentó una dura batalla por su salud, los médicos detectaron insuficiencia en sus pulmones y advirtieron que debía quedar internado bajo cuidados especiales.

Terry Mayorga junto a su mamá

Su madre, Edixia Antonia Gutiérrez Brenes, de 58 años y madre de cuatro hijos, recuerda que Terry era un niño muy diferente a los demás…“No era inquieto, era demasiado calmado… algo no me cuadraba”, compartió su testimonio en Tu Nueva Radio Ya.

El pequeño comenzó a caminar hasta los 28 meses y no logró hablar sino hasta los cinco años de edad, fue al ingresar al preescolar cuando la familia descubrió que Terry tenía una discapacidad en su desarrollo.

Desde entonces inició un largo proceso de evaluaciones médicas, análisis de oído y vista, terapias psicomotoras y atención especializada, donde los especialistas explicaron que su cerebro no se desarrollaba conforme a su edad.

Pero detrás de cada dificultad siempre hubo amor y fe, su padre, Guillermo Gonzalo Mayorga, hoy de 80 años, nunca dejó de apoyarlo y motivarlo a salir adelante junto a Doña Edixia.

Entre terapias y desafíos, Terry encontró una pasión que cambiaría su vida, la radio, escuchaba con entusiasmo cada programa, soñaba con formar parte del elenco de “Galácticos”.

Aunque ese sueño parecía lejano, Terry y sus padres nunca dejaron de creer y desde hace un mes

Realiza sus practicas pre profesionales en La Súper Líder Dial.

Terry , estudiante del cuarto año de la carrera de comunicación tiene un gran reto por delante pero poco a poco va adentrandose al mundo laboral en La Súper Líder del Dial.

El día que su voz sonó por primera vez en la radio, la emoción invadió a toda su familia, su mamá no pudo contener las lágrimas al escucharlo cumplir aquello que muchos creían imposible.

Hoy, Terry se ha convertido en ejemplo de inclusión, perseverancia y superación, Tu Nueva Radio Ya le desea mucha suerte y éxitos.