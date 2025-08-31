La tarde de este domingo se definieron las semifinales del Campeonato Nacional de béisbol Germán Pomares, los actuales campeones Tigres de Chinandega tendrán que batallar ante los Dantos y Masaya frente a Chontales.

La serie entre Chinandega y Dantos será una repetición de la final 2024, cuando los chinandeganos vencieron 4-1 a los Dantos.

La sorpresa son los Toros de Chontales, quienes tuvieron que jugar partido extra para clasificar a segunda ronda y luego a punta de batazos consiguieron su pase a la semifinales.

Tanto Dantos como Chontales iniciarán la serie semifinal en su estadio, por haber clasificado en primer lugar de su grupo.

Las semifinales del Pomares serán de siete juegos, el primer equipo que gane cuatro partidos avanzará a la final del torneo.

En la segunda ronda quedaron eliminados Caribe Sur, Rivas, Zelaya Central, León, Estelí, Bóer, Granada y Matagalpa.