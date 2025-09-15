Rusia felicita a países centroamericanos por 204 años de independencia 

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, María Zakharova, envió un mensaje de felicitación a los cinco países de América Central que celebran el 204 aniversario de la proclamación de su independencia este 15 de septiembre.

Los países homenajeados son Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Guatemala, naciones que comparten esta fecha histórica como símbolo de su soberanía y autodeterminación.

Según explicó Zakharova, esta fecha común para los cinco países se remonta a 1821, cuando bajo la influencia del poderoso movimiento liberador que se extendió por las colonias españolas del continente americano, se firmó el Acta de Independencia de Centroamérica.

La funcionaria rusa destacó que las relaciones entre Rusia y los Estados de América Central se desarrollan de forma dinámica en la actualidad. «Estamos abiertos a promover las relaciones con nuestros socios centroamericanos en la medida en que ellos mismos estén preparados para ello«, declaró Zakharova.

Rusia trabaja de manera sistemática para fortalecer el diálogo político, mejorar la base jurídica contractual y ampliar la cooperación mutuamente beneficiosa en los ámbitos material, científico-técnico y cultural-humanitario, así como en la esfera de la seguridad y la lucha contra las situaciones de emergencia, además de la interacción en la arena internacional, aseveró.

La portavoz recordó que la historia de las relaciones bilaterales con la región está repleta de acontecimientos importantes. El año pasado se celebraron el 80 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas con Nicaragua el 12 de diciembre y con Costa Rica el 8 de mayo.

Durante este año se conmemoran otros dos aniversarios significativos: El 80 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Rusia y Guatemala el 19 de abril y el 35 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Rusia y Honduras el 30 de septiembre.

Zakharova expresó que el objetivo ruso es seguir profundizando la colaboración conjunta en múltiples ámbitos, contando tanto con los contactos bilaterales como con la interacción en los foros multilaterales de América Latina y el Caribe.

La funcionaria rusa destacó que ven un potencial significativo para la cooperación práctica en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y el Parlamento Centroamericano (PARLASEM).

Reconocimiento del patrimonio cultural centroamericano

En su mensaje, la portavoz rusa señaló que en Rusia, Centroamérica es conocida por su rica historia que se remonta a siglos atrás, por el invaluable legado de la gran civilización maya y por su singular colorido nacional.

Zakharova consideró que los sentimientos inmutables de solidaridad y simpatía mutuas entre los pueblos constituyen un terreno fértil para el desarrollo de una asociación mutuamente beneficiosa entre Rusia y los países de la región.

Para finalizar su declaración, María Zakharova expresó: «En nombre del Ministerio me gustaría felicitar a nuestros amigos centroamericanos por la próxima festividad y desearles paz, unidad, bienestar, prosperidad y todo lo mejor«.