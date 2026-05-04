Más de 50 pasajeros son rescatados tras vuelco de embarcación en el Río Coco

Un total de 52 personas, entre ellas un adulto de 85 años y una mujer embarazada, fueron rescatados con vida la mañana de este lunes luego de un grave accidente acuático ocurrido en el río Coco, entre las comunidades de Philpilia y Tulimbila, en el territorio indígena Lilamni del municipio de Waspam, Caribe Norte.

52 rescatados de naufragio en Río coco Nicaragua. Foto referencial generada con Inteligencia Artificial

Un «batu», que es una embarcación utilizada para el transporte colectivo, naufragó mientras cumplía su ruta habitual hacia la cabecera municipal.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 9:40 minutos de la mañana, cuando la embarcación, que había zarpado a las 6 de la mañana desde la comunidad de San Pedro, impactó contra un tronco de gran tamaño que se encontraba sumergido en el caudal.

El fuerte choque, sumado a la sobrecarga, que dificultaba las maniobras del capitán, provocó que el transporte se volcara de manera inmediata, cayendo todos los viajeros al agua.

Gracias a la rápida intervención de los comunitarios y a la colaboración de los mismos ocupantes, se logró poner a salvo a niños, adultos y personas en situación de vulnerabilidad.

Tras el rescate, brigadas del Ministerio de Salud (MINSA), efectivos de la Policía Nacional y equipos comunitarios se presentaron en la zona para brindar asistencia y evaluar el estado de los afectados.

Aunque no se reportaron pérdidas humanas, los pasajeros sufrieron daños materiales significativos, perdiendo gran parte de sus pertenencias, ropa y documentos personales durante el naufragio.

