Muere Víctor Lindo Palma, reconocido tecladista de Los Clarks de León

La música nicaragüense se encuentra de luto tras conocerse el sensible fallecimiento de Víctor Manuel Lindo Palma, de 76 años, reconocido músico y destacado tecladista de la legendaria agrupación Los Clarks de León.

A lo largo de su trayectoria, Lindo Palma dedicó gran parte de su vida al arte musical, dejando una profunda huella en la cultura nacional y en quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar de su talento.

Su participación como tecladista de Los Clarks en la década de los 60 y 70, le permitió formar parte de una agrupación emblemática de la memoria colectiva leonesa, cuyo repertorio marcó a varias generaciones de amantes de la música.

La noticia de su partida ha provocado tristeza entre familiares, amigos, colegas y admiradores, quienes recuerdan con respeto la pasión que Lindo Palma entregó al arte durante gran parte de su vida.

Tu Nueva Radio Ya, informó que en el mes de julio del año pasado Lindo Palma fue ingresado de emergencia al hospital Oscar Danilo Rosales de León, debido a problemas de circulación en su pierna derecha, misma que tuvo que ser amputada.

Parientes, amigos, colegas y admiradores expresan sus más sinceras condolencias a los seres queridos de Víctor Manuel Lindo Palma, al tiempo que destacan el legado musical.