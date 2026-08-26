Nicaragua cae ante Curazao y volverá a buscar boleto a la final de Williamsport

Curazao se impuso este miércoles 12-3 sobre Nicaragua y aseguró su clasificación a la gran final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, dejando a los nicaragüenses con el desafío de buscar su boleto en el partido de eliminación.

Pese al revés, el camino de Nicaragua en Williamsport aún no termina.

Los pequeños representantes nacionales tendrán una nueva oportunidad este jueves, cuando disputen el encuentro por el último boleto a la final internacional y su rival saldrá del duelo entre Japón y Canadá.

El partido de Nicaragua está programado para las 7:00 de la mañana y será transmitido por Tu Nueva Radio Ya.