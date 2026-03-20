Precios de combustibles y gas licuado no tendrán variaciones en Nicaragua en la próxima semana

Entre el domingo 22 y el sábado 28 de marzo, los precios locales de las gasolinas y el diésel se mantendrán sin variación, informó esta tarde el gobierno sandinista.

A través del Instituto Nicaragüense de Energía, el gobierno destacó que los precios del gas licuado de petróleo en sus presentaciones de 10, 25 y 100 libras, también continuarán sin cambios.

El licenciado José Antonio Castañeda, presidente del Consejo Directivo del INE, recordó que esta medida fue tomada por los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo, para proteger la economía de las familias nicaragüenses.