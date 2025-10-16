Policía Nacional incauta 650 kilos de cocaína y captura a guatemalteco en Rivas

Como resultado de la estrategia del Muro de Contención contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico, la Policía Nacional de Nicaragua asestó un nuevo y significativo golpe al tráfico de drogas en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, en el departamento de Rivas.

Golpe al narcotráfico en Peñas Blancas, Rivas

La comisionada Karen Obando, codirectora de Relaciones Públicas de la Policía informó que, a las seis de la mañana del lunes 13 de octubre, agentes policiales perfilaron e inspeccionaron un cabezal con su furgón que ingresaba al país procedente de Costa Rica, por el puesto fronterizo de Peñas Blancas, en Cárdenas, Rivas.

El cabezal marca Freightliner, placas CO-510-BKY color azul oscuro, con su furgón marca Torcé, matrícula TC-029BTN, color blanco, era conducido por Marvin Yovani Guatzin Solís, de 40 años, de nacionalidad guatemalteca.

Durante la inspección minuciosa realizada en el interior del furgón, las autoridades encontraron 537 paquetes de forma rectangular, envueltos en cinta adhesiva, conteniendo 650 kilogramos de cocaína.

Las autoridades presentaron en fotografías las evidencias ocupadas como son los 650 kilogramos de cocaína, el cabezal con su furgón y la imagen del delincuente preso, Marvin Yovani.

La Policía Nacional reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo la seguridad ciudadana y de seguir trabajando enérgicamente para brindar protección y bienestar a las personas, familias y comunidades nicaragüenses.

