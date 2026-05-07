Hantavirus: Guía para evitar el contagio por roedores

¿Sabía que el mayor peligro del hantavirus no es la mordedura de un ratón, sino el simple acto de barrer sus excrementos?

¡Cuidado! No barra heces de ratones riesgo de hantavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el riesgo principal para los humanos es inhalar polvo contaminado con orina, heces o saliva de roedores infectados, una exposición que puede ser mortal si no se trata a tiempo.

Contrario a la creencia popular, las mordeduras son poco frecuentes. El verdadero enemigo es el polvo que se crea al limpiar bodegas, graneros o viviendas infestadas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos recomiendan usar guantes y desinfectar previamente los desechos de los animales para evitar que las partículas del virus entren por la nariz o la boca.

¿Se contagia entre personas?

La respuesta general es no. Sin embargo, la OMS documentó casos excepcionales en Sudamérica (virus Andes) bajo contacto muy estrecho y prolongado. En la gran mayoría de los brotes, el culpable es el contacto ambiental con el roedor.

Actualmente, las alarmas internacionales se encendieron tras un brote en el crucero MV Hondius, que cubría la ruta entre Argentina y África, donde tres personas fallecieron recientemente tras presentar complicaciones respiratorias ligadas al virus.

Sin vacuna ni tratamiento específico

A día de hoy, no existe una cura rápida ni una vacuna autorizada. Los pacientes que desarrollan el Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SPHV) requieren cuidados intensivos e intubación de manera inmediata. La detección temprana es la única ventaja real para sobrevivir a la infección.

Las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia sobre el buque MV Hondius, que tiene previsto atracar este sábado en las Islas Canarias para evacuar a los pasajeros restantes y realizar una desinfección profunda bajo protocolos internacionales.

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