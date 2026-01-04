Nicaragua exige liberación inmediata de Nicolás Maduro en cumbre CELAC

El Gobierno de Nicaragua exigió la liberación inmediata del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores durante la Cumbre Extraordinaria de la CELAC celebrada hoy domingo. El cocanciller nicaragüense Valdrack Jaentschke transmitió el mensaje oficial en medio de la crisis desatada tras el presunto secuestro del mandatario bolivariano.

«Nos unimos al llamado de la vicepresidenta de Venezuela, compañera Delcy Rodríguez, a defender la verdad, la justicia y la vida«, expresó el representante del gobierno sandinista durante su intervención ante los países miembros.

El mensaje nicaragüense hizo un contundente llamado para que desde la CELAC se exija el respeto a la soberanía de Venezuela, Estado miembro pleno de la organización. El cocanciller enfatizó la importancia de acatar el derecho internacional y los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas.

«Afirmamos que seguiremos luchando para que impere el derecho internacional y la soberanía«, señaló Jaentschke, destacando principios como «la igualdad soberana de los estados, el derecho a la autodeterminación, la integridad territorial y la no injerencia en los asuntos internos«.

Nicaragua reiteró la urgente necesidad de mantener la región como un espacio de paz y desarrollo. El cocanciller recordó que este objetivo responde al anhelo histórico de los pueblos latinoamericanos y caribeños de construir un mundo más justo y solidario.

«Hermanos y hermanas, la paz ha sido profundamente herida y la familia humana, la comunidad de naciones, los pueblos del mundo, urgimos que se reinstale la paz como absoluto reflejo de la dignidad de los pueblos«, manifestó con tono solemne.

El gobierno nicaragüense agradeció a Colombia, en su calidad de presidencia pro tempore de la CELAC, por convocar esta reunión extraordinaria que busca abordar la crisis desatada tras el presunto secuestro de Maduro.

La postura oficial de Nicaragua refleja la posición de varios países latinoamericanos que han expresado su rechazo a una violación flagrante de la soberanía venezolana y del derecho internacional.