Muere joven que sufrió descarga eléctrica en Estelí

En el hospital San Juan de Dios de la ciudad de Estelí, murió Moisés Antonio Salgado Morales, de 21 años de edad, a causa de las quemaduras y golpes en cabeza, al sufrir una descarga eléctrica, en el momento de rozar un cable de alta tensión.

El accidente ocurrió en el barrio Panamá Soberana, en Estelí, cuando realizaba trabajos de construcción, en la segunda planta de una casa, la tarde del viernes.

Los compañeros de trabajo asistieron a Moisés y llamaron a los paramédicos de la Cruz Blanca quienes lo trasladaron de inmediato al hospital San Juan de Dios de Estelí, dónde falleció la mañana de este sábado pese a la atención que se le brindó.

El cuerpo de Moisés Antonio Salgado Morales, fue entregado a sus familiares, y lo están velando, en la casa donde habitaba, de la escuelita Oasis de Bendición 800 metros al oeste, barrio 18 de mayo, Estelí.