Miles de devotos acompañaron tradicional retorno de Santo Domingo a Las Sierritas de Managka

Después de pasar 10 días en la capital, la imagen de Santo Domingo de Guzmán retornó hoy domingo a su morada en Las Sierritas de Managua.

En su regreso, la peaña de “Minguito” fue cargada y bailada por 10 horas, en medio de miles de feligreses que lo acompañaron hasta su iglesia.

De esta manera, los capitalinos dan por finalizadas las fiestas tradicionales de Managua en honor a Santo Domingo de Guzmán.

En el tradicional regreso de la milagrosa imagen participaron diablitos, inditos, vacas culonas y la imagen de Santo Domingo de Abajo, con quien se topó en las inmediaciones del colegio Cristo Rey.

La compañera Reyna Rueda, alcaldesa de Managua y Mayordoma de las Fiestas de Managua, destacó la Paz, Tranquilidad, Orden, Seguridad y la seguridad armoniosa entre las instituciones para disfrutar en unidad las diferentes actividades enmarcadas en esta festividad.