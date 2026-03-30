En Masaya, hombre muere atacado por enjambre de abejas africanizadas cuando andaba garrobeando

El ciudadano Jackson José López de 33 años, murió la tarde de este lunes, al ser atacado por un enjambre de abejas africanizadas cuando andaba cazando garrobos con 4 amigos en la finca Villa Colonial, ubicada en el área rural del municipio de Masaya.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Jackson andaba con sus amigos Nelson Matute, Freddy Chávez, José Contreras y Henry Acevedo, cuando le tiraron piedras a un garrobo que estaba en un árbol, con tan mala suerte que ahí también había un panal de abejas africanizadas.

Los insectos al sentirse atacados se dejaron ir contra los 5 hombres, quienes salieron corriendo en diferentes direcciones, pero Jackson José cayó en una zanja de unos 2 metros de profundidad convirtiéndose en blanco fácil de las abejas.

Nelson Matute, Freddy Chávez, José Contreras y Henry Acevedo lograron reunirse en otro sitio de la finca y al percatarse que Jackson no aparecía, decidieron informar a las autoridades lo sucedido, ya que ellos por miedo a las abejas no fueron a buscar a su amigo.

Miembros de los Bomberos Unidos de Masaya, Nindirí y Tisma, al conocer del caso se dirigieron al sitio, y auxiliándose con un dron procedieron a la búsqueda hasta que hallaron a Jackson José en el fondo de la zanja, ya sin vida, y se movilizaron al lugar a recuperar el cadáver.

Jackson José López, trabajaba en la misma hacienda Villa Colonial, desde hace unos dos años, y era oriundo del municipio de Niquinohomo, donde deja una hija de 12 años en la orfandad.