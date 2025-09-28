Los Dantos ponen tras las tablas a Los Toros de Chontales quedando a una victoria del título del Pomares

La Maquinaria Roja de los Dantos venció 6-4 a los Toros de Chontales y quedaron a una victoria de convertirse en los Campeones del torneo de béisbol Germán Pomares.

Los Dantos a un paso de coronarse campeones del Pomares

En el partido jugado en Chontales, el lanzador ganador de los Dantos fue Ángel Obando, con labor de seis entradas y un tercio, también lanzaron Jorge Bucardo y Carlos Teller.

Por Chontales el lanzador derrotado fue el veterano José David Rugama, de 45 años, que lanzó tres episodios y permitió cuatro carreras; además Bernis González, Stewen Mejía, Yelbin Gaitán y José Elias Villegas, también tuvieron actuación.

En bateo por los Dantos, Leonardo Ortiz, conectó de cuadrangular, Ofilio Castro ligó dos hits, William Rayo pegó tres y fueron los más destacados.

Los Dantos ahora tienen ventaja de 3-1 en la seria, podrían coronarse campeones del Pomares el martes si ganan en el estadio Nacional Soberanía, de Managua, espere transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.