Los Dantos ponen tras las tablas a Los Toros de Chontales quedando a una victoria del título del Pomares

La Maquinaria Roja de los Dantos venció 6-4 a los Toros de Chontales y quedaron a una victoria de convertirse en los Campeones del torneo de béisbol Germán Pomares.
En el partido jugado en Chontales, el lanzador ganador de los Dantos fue Ángel Obando, con labor de seis entradas y un tercio, también lanzaron Jorge Bucardo y Carlos Teller.
Por Chontales el lanzador derrotado fue el veterano José David Rugama, de 45 años, que lanzó tres episodios y permitió cuatro carreras; además Bernis González, Stewen Mejía, Yelbin Gaitán y José Elias Villegas, también tuvieron actuación.
En bateo por los Dantos, Leonardo Ortiz, conectó de cuadrangular, Ofilio Castro ligó dos hits, William Rayo pegó tres y fueron los más destacados.
Los Dantos ahora tienen ventaja de 3-1 en la seria, podrían coronarse campeones del Pomares el martes si ganan en el estadio Nacional Soberanía, de Managua, espere transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.