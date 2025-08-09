Llenos de fervor, cultura y tradición familias de Managua celebran festividades en honor a Santo Domingo de Guzmán

La tarde de este sábado en un ambiente de alegría, música y fervor religioso, las familias celebraron las tradicionales Vacas Culonas en el barrio San José Oriental de Managua y que forma parte de las festividades en honor a Santo Domingo de Guzmán que mañana 10 de agosto se enrumba a su morada en Las Sierritas de Managua.

Manuel Orozco, del Comité tradicionalista de las Vacas Culonas, dijo “Hoy estamos llenos de alegría no solo en nuestro barrio sino en todos los barrios orientales de Managua, este año se cumplen 26 años de soltar toros, los que son sorteados por la multitud. Este año elaboramos 70 vacas culonas que bailan junto a la réplica de Santo Domingo de Guzmán”.

La actividad estuvo cargada por expresiones culturales y devoción, reafirmando así el compromiso de preservar las costumbres que forman parte del patrimonio e identidad del pueblo nicaragüense. Ya son más de 30 años de las Tradicionales Vacas Culonas.

En esa actividad, los asistentes disfrutaron con Tu Nueva Radio Ya, la animación de William Martínez, conocido como Latín William, y del show del staff artístico de la emisora oficial de las Fiestas Tradicionales.

Además, todos movieron el esqueleto al ritmo caribeño de Anthony Mathew, y la banda Aldo Mac.

Siempre en el marco de las Fiestas Tradicionales de Managua, se realizó la Vela del Barco en el barrio San Judas, donde la familia del extinto Lisímaco Chávez.

La mayordoma de las Fiestas, Reina Rueda, alcaldesa de Managua junto al vicealcalde Enrique Armas y la secretaria general Jennifer Porras, se sumaron a la popular actividad que cuenta con 19 años de tradición, y en la que se repartieron 2 mil nacatamales.

“Ya estamos culminando con la Vela del Barco con mucha fe y devoción. El barco a las 12 de la media noche, se enrumba por la pista suburbana hasta llegar al Palo Lucio, bajamos al gancho de Caminos donde se realiza la Vela del Arco y después nos trasladamos al barrio 19 de Julio, donde la imagen de Santo Domingo será subida a las 7 de la mañana”, dijo a Tu Nueva Radio Ya, Reymon Chávez, nieto del torólogo Lisímaco Chávez.

La Mayordoma de las Fiestas, Reina Rueda y demás autoridades de la alcaldía, seguidamente, se trasladaron al Palo Lucio en la radial Santo Domingo, donde visitaron a José María Barahona, mejor conocido como “Chame Pelón”, quien cumplió 50 años de tradición.

“Es un privilegio acompañarlo en este día especial…Realmente, 50 años de tradición de la familia de Chemita, estamos agradecidos de que siempre nos reciba”, dijo la alcaldesa.

Por su parte, Franklin Barahona, hijo de “Chema Pelón”, agradeció el cariño inmenso a su papá, y que lo han demostrado en su enfermedad, en sus alegrías, en su promesa, gracias por hacerle los honores en vida.

En el tradicional Palo Lucio Tu Nueva Radio puso dos tarimas para deleitar a las familias con la animación de Latin William y el show del staff artístico.

Las familias nicaragüenses disfrutaron en paz y seguridad de las distintas actividades realizadas en el marco de la celebración de las Fiestas Tradicionales de los Managuas en honor a Santo Domingo de Guzmán