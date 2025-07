Herederos de Lisímaco Chávez preparan la legendaria Chicha de las 7 Quebradas para Santo Domingo

La tradición centenaria sigue viva en el barrio San Judas de Managua, donde la familia Chávez prepara con fervor la famosa Chicha de las 7 Quebradas, bebida icónica que acompaña la celebración de Santo Domingo de Guzmán. Franklin Chávez, heredero de esta tradición de 140 años, recibió a Tu Nueva Radio Ya para compartir detalles de los preparativos.

Chicha de las 7 Quebradas está lista para recibir a Santo Domingo en Managua

Franklin Chávez explicó que están «prácticamente organizados en totalidad con los preparativos de la tradicional vela del barco«, e invitó «a todo el pueblo de Managua» para celebrar las actividades en honor al santo patrono. «Como usted puede apreciar, ya tenemos lista la chicha de las 7 quebradas y antes de la tarde ya tenemos los cerdos aquí, listos para hacer el destace«, comentó el tradicionalista durante la entrevista.

La celebración contará con la presencia de autoridades municipales: «El día de mañana, a partir de las seis de la tarde, viene nuestra alcaldesa, que es nuestra mayordoma de la fiesta, a repartir junto con el compañero vicealcalde Enrique Armas la tradicional cena de la vela del barco«, afirmó Franklin.

Miles de platos para los devotos de Minguito

Los descendientes de Lisímaco Chávez se han preparado para atender a miles de devotos. «Tenemos predestinados 3,000 platos de comida, donde va cerdo, también hacemos pollo, cabeza de chancho, chicharrón, moronga, todo eso para el disfrute de las personas«, detalló Franklin, quien enfatizó que la comida «no tiene ningún costo» pues se trata de «una herencia que dejó nuestro tradicionalista padre Lisímaco Chávez».

La continuidad de esta tradición está asegurada: «Esto es una cadena: nuestros hijos, luego vienen otros, y así va esto, de sucesor a sucesor, como lo dejó nuestro tradicionalista padre», explicó.

El origen picante de la chicha bruja

La famosa chicha bruja tiene un origen tan pintoresco como su creador. Franklin relató que «la picardía de Lisímaco Chávez» fue el origen de esta bebida tan peculiar: «Él era creativo, el cual vino y dijo: ‘Voy a hacer la chicha de las siete quebradas’… No me voy a bañar en siete días, me voy a lavar los siete puntos cardinales«.

La primera vez que elaboró esta bebida causó tal revuelo que «cayó el MINSA (Ministerio de Salud), cayeron los del Centro de Salud para ver si era verdad lo que estaba haciendo». Franklin aclaró entre risas que «esto es una picardía, esto es parte de la tradición, de la idiosincrasia del nicaragüense».

19 años de legado que sigue vigente

A pesar de que Lisímaco Chávez falleció hace 19 años, su presencia sigue siendo tangible en estas celebraciones. «La gente piensa que fue hace poco, pero no, ya son 19 años que Lisímaco Chávez nos dejó esta tierra«, comentó Franklin con nostalgia.

Raymond Chávez, otro de los hijos del legendario tradicionalista, también compartió su entusiasmo por preservar este legado: «Ahora sus hijos venimos retomando su legado, porque es una persona que tenía un carisma tremendo… Él daba todo y decía: ‘Santo Domingo no puede apagarse, yo tengo que encender la llama de esto porque esta fiesta es del pueblo de Managua‘».

Invitación abierta para la celebración

Los hermanos Chávez extienden la invitación para que todos los managuas y devotos se acerquen a la casa de Lisímaco Chávez el próximo 31 de julio. «Aquí se comienza como desde las 7de la mañana y hay bulla aquí todo el día«, señaló Raymond, mientras se preparan para recibir a miles de personas que disfrutarán de esta legendaria tradición que forma parte inseparable de las fiestas tradicionales de Managua.

