Estudiante de secundaria se priva de la existencia en barrio Camilo Chamorro de Managua

Los habitantes del barrio Camilo Chamorro, en el Distrito VI de Managua, se encuentran consternados tras la trágica muerte de una estudiante de secundaria identificada como Alicia, de 16 años, hecho ocurrido la noche de este jueves.

De acuerdo con su madre, la joven había presentado episodios depresivos en distintas ocasiones y en 2025 había intentado atentar contra su vida, por lo que la jovencita recibía atención psicológica.

“Llevé a mi hija a atención sicológica, porque algunos días amanecía depresiva en otros días andaba contenta. Era una situación difícil”, expresó la adolorida madre.

Alicia cursaba segundo año de secundaria, era una joven muy guapa, amistosa, y según vecinos del sector, era muy buena hija. La jovencita está siendo velada en su vivienda ubicada de los semáforos de La Subasta, 4 cuadras al lago, 1 cuadra abajo y media cuadra al sur.

Este lamentable hecho ha causado profunda tristeza entre familiares, vecinos y amigos. Si usted o alguien cercano atraviesa momentos difíciles, le recomendamos buscar apoyo profesional, para evitar desenlaces fatales.