Gobierno de Nicaragua mantiene monitoreo ante Tormenta Tropical Cristina

La Copresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo informó este martes que, de acuerdo con el reporte brindado por el doctor Guillermo González, codirector del SINAPRED, no se han registrado incidencias significativas ni afectaciones graves en el territorio nacional tras el paso de la Tormenta Tropical Cristina por las costas del Pacífico de Nicaragua.

Tormenta Tropical Cristina frente a Nicaragua

Para garantizar una respuesta oportuna ante cualquier emergencia, instituciones como el INETER, la Fuerza Naval y la Policía Nacional se mantienen en constante coordinación en los puntos vulnerables.

Asimismo, las autoridades reiteraron el llamado a las familias que habitan en zonas bajas costeras y en las riberas de los ríos a ponerse a resguardo y proteger sus enseres.

Por otra parte, se emitió una advertencia para la población asentada en zonas montañosas y volcánicas ante el riesgo latente de deslizamientos de tierra.

La Copresidencia recomendó alejarse de las áreas propensas al descenso de fuertes corrientes que puedan poner en peligro la vida, al tiempo que confirmó que los comités de emergencia siguen activados.

En los sectores donde las precipitaciones han disminuido, ya se ejecutan labores de limpieza para retornar a la normalidad.

Finalmente, el Ministerio de Salud (MINSA) instó a la ciudadanía a no caminar descalzos en aguas estancadas para prevenir el contagio de enfermedades como la leptospirosis, y recomendó evitar transitar por superficies resbaladizas o irregulares para prevenir caídas y lesiones.

