Ex novio de Salma Flores pide le otorguen libertad condicional tras ser condenado por divulgar videos íntimos

El pasado 7 de octubre, el abogado Luis Enrique Soza Gómez presentó un escrito pidiendo por tercera vez dictar sentencia dando un ha lugar al beneficio de libertad condicional para su defendido Kevin Alexander Reyes Leytón.

Kevin Alexander Reyes Leytón era novio de Salma Flores

La petición quedó sentada ante la ORDICE del Complejo Judicial Central de Managua, y está dirigida al Juzgado Segundo Distrito Penal Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria Circunscripción Managua.

Kevin Alexander Reyes, de 24 años, es el exnovio de la tiktoker Salma Massiel Flores Moreira, está preso desde el 2022 y fue condenado a cinco años de cárcel en el 2023 por divulgar fotos y videos íntimos de su expareja.

La modelo nicaragüense Salma Flores

Además de la pena dictada en su contra por la revelación indebida de datos o información de carácter personal en perjuicio de Salma Flores, el condenado debe pagar una multa de 21 mil 271 córdobas.

Según la sentencia de la doctora Nadia Tardencilla, Jueza Segundo de Distrito Penal de Juicio de Managua, Kevin debería de terminar su condena en junio de 2027.

Sin embargo, el condenado mantiene la esperanza que las autoridades judiciales acepten su petición para recuperar su libertad antes de esa fecha.

