Gobierno Sandinista garantiza bonos aplicables a la prima de viviendas con valor de 30 mil, 40 mil dolares

Nuestro Buen Gobierno, a través del Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR), garantiza los bonos aplicables a las primas de las viviendas con un costo de 30 mil y 40 mil dólares.

La compañera Gabriela Palacios, Codirectora del INVUR, destacó en la VIII Feria Nacional de la Vivienda 2026, que Buen Gobierno Sandinista ha dispuesto el bono aplicable a la prima por 3.500 dólares para viviendas que tienen un costo de 30 mil dólares; y el bono aplicable a la prima de 2 mil dólares, para viviendas que tienen un precio máximo de hasta 40 mil dólares.

También se mantiene el subsidio a la tasa de interés, por 10 años en créditos hipotecarios, y las exoneraciones de tributos y trámites legales de estos proyectos habitacionales.

En la VIII Feria Nacional de la Vivienda 2026, se ofertan más de 25 proyectos habitacionales, a las que se puede acceder con requisitos mínimos.

Ser nicaragüense, mayor de 21 años y residir en Nicaragua, no haber sido beneficiado anteriormente con un subsidio habitacional, presentar cédula vigente del postulante, y documento de identidad de su núcleo familiar.

Contar con ingresos familiares entre 1 y 10 salarios mínimos promedio, comprobante de ingreso según el sector laboral, y negativa de bienes.

La VIII Feria Nacional de la Vivienda 2026, te espera mañana domingo desde las 9 de la mañana en el Centro de Convenciones Olof Palme.