Muchacho se rindió ante la muerte tras recibir potente descarga eléctrica en comarca Cuajachillo

El joven Alejandro Díaz, de 27 años, falleció al mediodía del viernes después de recibir una potente descarga eléctrica en la comarca Cuajachillo No. 2, en Ciudad Sandino.

Cazadores de noticias informaron que Alejandro estaba realizando un trabajo de electricidad, cuando tocó un cable de alta tensión y se electrocutó.

Luego del grave incidente, allegados lo llevaron a un centro asistencial con la esperanza de salvarle la vida, sin embargo, los esfuerzos fueron en vano, porque no resistió las afectaciones de la fuerte descarga.