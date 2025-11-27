Estafan a joyero al venderle oro falso en 50 mil dólares en Nueva Segovia

Más de un millón 850 mil córdobas perdió un reconocido joyero de Quilalí, Nueva Segovia, de iniciales I.H, luego de que dos sujetos desconocidos llegaron a venderle presunto oro a precio de “guate mojado”.

Para “enganchar” al joyero, los sujetos primero le llevaron oro verdadero y de buen kilate, lo que hizo que al hombre se le voltearan los ojos con el signo de dinero, pues le ofrecían un bojo del metal precioso a buen precio.

Fue así como los hombres lograron que el joyero les entregara nada menos que 50 mil dólares “constante y sonantes”, con la promesa que el resto del oro se lo darían en Wiwilí, Jinotega.

Ya con el dinero en mano, los sujetos se fueron seguidos por el joyero que iba acompañado por otros ciudadanos quienes luego de recibir el resto del metal en broza, y que los vendedores se fueron, descubrieron que les habían robado.

El joyero denunció la estafa en la policía que investiga el caso para capturar a los delincuentes que astutamente hicieron caer en sus redes al afectado quien creyendo que haría el negocio de su vida, perdió la fuerte suma de dinero.