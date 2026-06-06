Descarga eléctrica acaba con la vida de poblador de Villa el Carmen, Managua

De forma inmediata pereció Manuel Enrique Obando de 44 años, al recibir una potente descarga eléctrica cuando trasladaba de un punto a otro, un kiosco metálico en la comunidad Nandayosi número 2 de Villa El Carmen, Managua.

El incidente ocurrió la tarde-noche de este sábado, cuando según nuestros informantes cazadores de noticias, don Manuel levantó una de las piezas metálica del kiosco e hiciera contacto con un alambre del tendido eléctrico.

Familiares que presenciaron el incidente, lo auxiliaron trasladándolo en vehículo particular al Centro de Salud de la Villa Carlos Fonseca, donde el equipo médico de emergencias no pudo hacer nada, pues ya no tenía signos vitales.

El cadáver de don Manuel Obando, no fue trasladado al Instituto de Medicina Legal a petición de los familiares, quienes aseguraron que estaban consciente de las causas de su deceso, y por ello firmaron una carta de desistimiento.