Dantos serán los representantes de Nicaragua en liga de Campeones de béisbol

La Maquinaria Roja de los Dantos se coronaron campeones de la Liga de Béisbol Germán Pomares al vencer en la serie 4-1 a los Toros de Chontales.

Los Dantos, se ganaron el derecho de ser los representantes de Nicaragua en la siguiente edición de la Liga de Campeones de Béisbol de las Américas 2026.

En este torneo participan equipos campeones de la Liga de México, Puerto Rico, Cuba, Curazao, Estados Unidos y el campeón de Panamá que será sede del Torneo.

Nicaragua participó en el torneo este año con los Tigres de Chinandega que no llegaron a las semifinales.