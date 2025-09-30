Los Dantos son Pentacampeones del Pomares tras vencer en la final a Chontales

La Maquinaria Roja de los Dantos venció 5-2 a los Toros de Chontales y se convirtieron en los Campeones de la temporada 2025 del Pomares al ganar la serie 4-1, la noche de este martes, en el estadio Soberanía.

El hombre del partido fue Juan Carlos Urbina, con dos cuadrangulares, el segundo en el octavo episodio cuando el partido estaba 2-2 y luego de ese batazo se puso 5-2.



Juan Carlos Urbina fue declarado el jugador más valioso de la final; al ligar seis imparables, en diez turnos, con dos cuadrangulares, seis carreras producidas y promedio de 600 puntos.



En este último partido por los Dantos el lanzador ganador fue Jayson Aburto, con labor de relevo, también se apuntó juego salvado y por Chontales perdió el juego Danilo Bermudez.



Los Dantos dominaron la primera, segunda, semifinales y final del Pomares, para adornar una temporada histórica con 93 victorias y 23 derrotas.



También la temporada fue histórica para el manager Ronald Garth, quien en su primer año es campeón del torneo.



Los Dantos se convierten en el primer equipo en la nueva era de los Pomares con cinco títulos, dejando en claro una diferencia notoria entre esta y las demás instituciones.



Pese a perder la final Chontales tuvo un año histórico, pues clasificaron por primera vez en su historia a una final.



Toda la acción del Campeonato Nacional de béisbol Germán Pomares, usted la disfrutó al máximo en las transmisiones deportivas de Tu Nueva Radio Ya.



¡FELICIDADES DANTOS POR SER EL ÚNICO PENTACAMPEÓN DEL POMARES!