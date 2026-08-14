Sube a 285 la cifra de víctimas mortales tras devastador terremoto en Colombia

A 285 se elevó el número de víctimas mortales tras el potente sismo registrado el pasado lunes en Colombia, según el más reciente reporte divulgado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Además de los fallecidos, las autoridades contabilizan 3.975 personas heridas y 379 desaparecidas, mientras que las labores de salvamento han permitido rescatar con vida a 354 ciudadanos en las zonas impactadas.

De acuerdo con el balance oficial, la emergencia abarca 15 departamentos y 426 municipios con daños tras el movimiento telúrico, el cual deja hasta el momento a 45.523 familias damnificadas y un total de 102.263 ciudadanos impactados directos.

En cuanto a la infraestructura física, las autoridades reportan al menos 73.455 viviendas averiadas, 12.828 totalmente destruidas y 121 edificios colapsados. Asimismo, la red pública y los servicios esenciales han sufrido graves secuelas: hay 240 centros de salud afectados, 2.205 escuelas, 1.208 centros comunitarios, 73 acueductos dañados y afectaciones en cinco aeropuertos del país.

La movilidad en las regiones más golpeadas continúa comprometida debido a daños reportados en 210 vías de comunicación, así como en 44 puentes vehiculares y 13 peatonales. Los organismos de socorro y rescate mantienen desplegados sus equipos de respuesta para atender a la población afectada y continuar la búsqueda de sobrevivientes.