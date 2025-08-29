Comunicadores nicaragüenses visitan medios rusos RT y Sputnik

Una delegación nicaragüense, encabezada por el compañero Daniel Edmundo Ortega Murillo, coordinador de Medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, visitó las sedes centrales de los medios rusos RT en Español y la Agencia de Noticias Sputnik.

El encuentro, que tuvo lugar ayer jueves, reafirma los lazos de hermandad y cooperación en el ámbito de la comunicación entre ambos países.

Durante la visita, Daniel Edmundo transmitió un saludo fraterno de parte de los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a su gobierno y a todo el pueblo ruso.

Ambas partes reafirmaron su compromiso de fortalecer la unidad y la cooperación en el trabajo comunicacional, con un enfoque en la defensa de lo que consideran «la Verdad Verdadera».

En los encuentros también participó la embajadora de Nicaragua en la Federación de Rusia, Alba Azucena Torres.