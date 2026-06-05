Comerciante denuncia robo de 156 mil córdobas en mercadería en el Oriental

“Chupándose el dedo” quedó el comerciante Carlos García, de 32 años, tras entregarle mercadería valorada en 156 mil córdobas a un taxista desconocido para que se la llevara a la terminal de buses intermunicipales del mercado de Mayoreo, de donde la enviaría a San Carlos, sin imaginar que se le haría humo.

Don Carlos García denunció en “Ya de Madrugada” que la tarde del miércoles contrató al cadete en el sector de “Ropusame” en el mercado Oriental, para que le hiciera el vuelo de llevar la mercadería a bordo del taxi blanco con placa M 10 426, pero el envío jamás llegó a la terminal del Mercado Mayoreo.

“Tras montar la mercadería en el valijero del auto, le dije al taxista que lo seguiría en mi moto, pero en cierto punto del mercado oriental lo perdí de vista por la gran cantidad de vehículos, y pensando que nos encontraríamos en el Mayoreo me dirigí al lugar, pero nunca llegó”, expresó angustiado el señor García.

Apelando a la buena conciencia del taxista, don Carlos García le solicitó que por favor se comunique con él al celular número 8252 2357, ya que le urge la mercadería, debido a que para la compra se tuvo que enjaranar.

Esta mañana don Carlos interpondrá denuncia ante la policía nacional para tratar de dar con el conductor del taxi color blanco placas M 10 426, y recuperar la mercadería.