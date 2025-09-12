«Chocolatito» González vence al «Ratón» Robles pero deja muchas dudas sobre su futuro



En una pelea muy complicada, el boxeador nicaragüense Román «Chocolatito» González venció por decisión unánime al Mexicano Héctor «Ratón» Robles, en el Polideportivo Alexis Argüello, de Managua, la noche de este viernes.



En la tarjeta de los jueces «Chocolatito» se impuso con puntuación de 96-96, 97-93 y 98-92.



En medio de que «Chocolatito» González se llevó la victoria, se notó en el combate que la edad y sus 38 años le están pesando, Román, estuvo lento en la pelea, no se mostró agresivo y también dejó muchas dudas sobre su futuro.



El mexicano Héctor «Ratón» Robles, dio una super pelea, demostró que tiene mucha garra y en medio de la derrota dio una gran presentación.



«Chocolatito» González mejoró su récord a 53 victorias, por 42 nocauts y 4 derrotas, en su próxima pelea podría disputar título mundial en 2026.



En la pelea semiestelar René «Gemelo» Alvarado se llevó la victoria ante Elysson Márquez, en la tarjetas el gemelo ganó 59-55, 59-55 y 58-56.



El combate se detuvo en el episodio seis, cuando Márquez le metió un cabezazo no intencional al «Gemelo» y le provocó una cortadura en la ceja derecha.



René «Gemelo» Alvarado mejoró su récord a 36 victorias, 22 nocauts y 16 derrotas.



En la tercera pelea más importante Cristofer «Latigo» Rosales, venció por nocauts técnico en el cuarto asalto Camilo Mendoza, que no pudo resistir el golpeó y abandonó la pelea.



El «Latigo» Rosales mejoró su récord a 38 victorias, 23 nocauts y 7 derrotas.



La velada camino a la Independencia fue todo un éxito en el Polideportivo Alexis Argüello.



En la única pelea femenina, la granadina Roxana Mendoza mantuvo su invicto en seis combate tras vencer en el primer round a la colombiana Janeth Asprillas.