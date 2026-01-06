China exige libertad para Maduro tras rechazo a juicio en EEUU

El Gobierno de China manifestó su firme rechazo al juicio contra el presidente Nicolás Maduro en Estados Unidos, calificándolo como una grave violación a la soberanía de Venezuela. La portavoz de la cancillería china, Mao Ning, exigió la liberación inmediata del mandatario y de la primera dama venezolana tras su secuestro el pasado 3 de enero.

Mao Ning, cancillería china

«Ningún país puede anteponer sus propias normas internas al derecho internacional«, subrayó la vocera, demandando que Washington garantice en todo momento la seguridad personal de la pareja presidencial mientras se encuentran retenidos.

Durante su primera comparecencia ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el presidente venezolano mantuvo una postura firme. «No soy culpable. Soy un hombre decente, soy el presidente de mi país», declaró frente a los cargos de narcotráfico impuestos por la administración Trump para justificar su captura.

El líder bolivariano se ratificó como el presidente constitucional de Venezuela y denunció ser un prisionero de guerra. Su esposa, Cilia Flores, también se declaró inocente ante los mismos cargos.

Beijing rechaza que EEUU actúe como «policía mundial»

El canciller chino Wang Yi rechazó contundentemente que una sola nación pretenda actuar como «policía del mundo» y juez internacional. El funcionario reiteró el compromiso de su país con el respeto a la legalidad y la autodeterminación de los pueblos.

Beijing reafirmó que la «Relación Estratégica a Toda Prueba y Todo Tiempo» entre China y Venezuela se mantiene inalterable pese a la agresión externa, asegurando que su disposición para profundizar la cooperación práctica no cambiará independientemente de la situación política.

Rechazo a la intervención militar estadounidense

China condenó la violenta agresión lanzada por Estados Unidos el 3 de enero, que resultó en el secuestro de la pareja presidencial y el asesinato de al menos 80 personas, entre civiles y militares, incluyendo a 32 ciudadanos cubanos que defendieron al mandatario.

El gigante asiático mostró su preocupación por la ocupación extranjera y las amenazas de Trump de desplegar más tropas para «administrar» el país suramericano, mientras Delcy Rodríguez asume la presidencia encargada para garantizar la continuidad institucional venezolana.