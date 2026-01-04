China exige liberación inmediata de Nicolás Maduro y su esposa

China instó oficialmente a Estados Unidos a liberar de inmediato al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa. El Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático emitió esta contundente declaración hoy domingo a través de un portavoz, condenando la captura forzosa del mandatario.

El vocero chino respondió así a los informes de prensa que indicaron que el pasado sábado tropas estadounidenses secuestraron al presidente venezolano y a la primera dama, sacándolos del país en una operación sin precedentes que generó pronunciamientos de rechazo de varios gobiernos.

«China expresa su grave preocupación por la captura forzosa de Maduro y su esposa», manifestó el portavoz del gobierno chino. La potencia asiática calificó la acción como una clara violación del derecho internacional y de las normas básicas que rigen las relaciones entre países.

La declaración oficial señaló específicamente que esta operación transgrede los propósitos y principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, elevando el tono diplomático contra Washington en medio de una crisis que sacude al hemisferio occidental.

China pide garantías y solución pacífica a la crisis

El gobierno chino exigió a Estados Unidos que garantice la seguridad personal de Maduro y su esposa, liberándolos inmediatamente. Además, pidió el cese de los intentos por derrocar al gobierno venezolano.

Pekín insistió en que la única vía para resolver la situación venezolana es a través del diálogo y la negociación, rechazando cualquier intervención externa que busque un cambio de gobierno por la fuerza.

Esta postura de China representa un importante contrapeso a las acciones de Estados Unidos en Venezuela, país con el cual Pekín mantiene estrechos vínculos económicos, particularmente en el sector petrolero y energético.

La declaración se suma a las voces de otros países que criticaron lo que el gobierno venezolano denunció como agresión armada por parte de EE.UU., elevando la tensión geopolítica en un momento donde la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela tras el secuestro del mandatario.