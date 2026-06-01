Brooklyn Rivera fue despedido en acto religioso junto a familiares y autoridades

Brooklyn Rivera Bryan fue despedido la noche del pasado domingo en un acto religioso solemne y digno, tras su fallecimiento ocurrido el sábado por la noche, cerca de las 8:30, luego de varios días difíciles para su salud.

Vela de Brooklyn Rivera en Managua

La Copresidenta de Nicaragua Rosario Murillo destacó hoy que Brooklyn recibió atención médica, científica y afectiva durante todo su proceso, tanto por parte de especialistas como de sus familiares.

El acto de despedida contó con la presencia de familiares, diputados de la Asamblea Nacional que compartieron con él labores legislativas, y la Directiva encabezada por el doctor Gustavo Porras, presidente del Parlamento.

También acompañó el comandante Lumberto Campbell, secretario de la Costa Caribe de Nicaragua y líder histórico de esa región.

Durante la despedida, se elevaron oraciones por el descanso de Brooklyn y se pidió a Dios consuelo para sus familiares, reconociendo el dolor que atraviesan en este momento.

La compañera Rosario Murillo también resaltó las reflexiones realizadas sobre la vida de Brooklyn Rivera Bryan y sus aportes en distintos momentos a las luchas del pueblo nicaragüense.

El mensaje incluyó un abrazo especial para sus hijos, hermanos, familiares de la comunidad y, de manera particular, para Nancy Elizabeth Henríquez.

La Copresidenta agradeció además a todas las personas que, con preocupación sincera, cariño y respeto, acompañaron estos días complejos y reconocieron la labor de Brooklyn en las distintas etapas de su vida.

A continuación, la comunicación oficial de la Copresidenta Rosario Murillo

CON BROOKLYN Y SUS FAMILIARES

Hoy Lunes, 1° de Junio, queremos destacar que tal y como fuimos informando, al día Sábado 30 de Mayo, vivió días muy difíciles para su salud el Hermano Brooklyn Rivera Bryan, hasta su Partida el Sábado por la noche, cerca de las 8 y 30.

Destacamos que Brooklyn fue atendido en todo momento, como se puede comprobar a través de todos los Partes Médicos, con esmero, médico, científico, y también con esmero afectivo, tanto de parte de los Especialistas, como de sus familiares.

Por la noche de ayer Domingo 31 se realizó un Acto Religioso, Solemne y Digno, para despedirlo, con la participación de familiares, Diputados de la Asamblea Nacional que habían compartido con él trabajos legislativos, y la Directiva encabezada por el Doctor Gustavo Porras, su Presidente, además, por supuesto, de la cercana y cuidada atención del Comandante Lumberto Campbell, Secretario de la Costa Caribe de Nicaragua, y Líder Histórico allí en nuestra Costa Caribe.

Al despedirle con respeto, hemos pedido a Dios consuelo para sus familiares, comprendiendo su dolor, y hemos acompañado con reflexiones profundas sobre su Vida y sus aportes, en diferentes momentos, a las conocidas Luchas de nuestro Pueblo.

Descansa en Paz nuestro Hermano Brooklyn, y un Abrazo, Siempre Fuerte y Verdadero, a sus hijos, hermanos y familiares de la Comunidad, y particularmente a la Hermana Nancy Elizabeth Henríquez.

Agradecemos a todos los que con legítima y sincera preocupación y cariño acompañaron estos días complejos con el reconocimiento y aprecio, con el respeto para la labor del Hermano Brooklyn en las distintas circunstancias de su Vida.

Managua, 1° de Junio, 2026

Rosario Murillo