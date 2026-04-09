Anuncian Proyecto B, un reality show sin filtros, premio son C$ 366,243 córdobas

En Nicaragua se realizará por primera vez el reality show Proyecto B, un evento en que participarán doce creadores de contenido que permanecerán encerrados durante 15 días, en una misma casa, y quien resulte ganador recibirá 10 mil dólares de premio.

El reality inicia este 10 de mayo y será transmitido 24/7, gratuitamente, a través del canal de YouTube del tiktokero pinolero José Ramón Quintanilla, conocido como JR, dijo Bayardo Toval, director de Bellacos Entertainment, durante conferencia de prensa.

Agregó que en punto de las 4 de la tarde, iniciará la transmisión del reality show en vivo, y el resumen semanal en la plataforma Bellacos TV. Los seguidores de los tiktoker podrán votar por sus favoritos para que se queden o se vayan de la casa, a través de las redes sociales de Bellacos.

En la conferencia fueron presentados los primeros 6 tiktokers que estarán dentro de la casa sin acceso a medios digitales. Ellos son: Alexis Mateo, Karly Fornos, Luis Fernando Copete, Aisha Majano, Augusto López y Jean Carlos “Pica Pica”.

Clinton Obando, cofundador de Bellacos Entertainment, dijo que “La presentación oficial del reality show Proyecto B, va ser digital; pero están viendo las opciones de tenerlo por TV nacional. Venimos trabajando y fortaleciendo la diversificación del entretenimiento en Nicaragua y traerle cosas frescas a la gente, también implementar cosas que existen y se hacen en otros países”.

Dentro de la casa se realizarán actividades y retos, los precios serán brindados por parte de los patrocinadores.

El estilista y empresario Augusto López, dijo a Tu Nueva Radio Ya, que, si gana, el dinero lo donará a una fundación de mujeres que luchan contra el cáncer, en honor a su pareja y compañero de 18 años que falleció de esa enfermedad.