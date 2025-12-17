ALBA rechaza categóricamente declaración de EE.UU. de bloquear buques petroleros hacia Venezuela

EL ALBA RECHAZA CATEGÓRICAMENTE LA DECLARACIÓN DE EEUU SOBRE LA DECISIÓN DE BLOQUEAR TOTAL Y COMPLETAMENTE LOS BUQUES PETROLEROS HACIA VENEZUELA Y SU INTENCIÓN DE ROBAR SUS RIQUEZAS NATURALES

Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), Venezuela, Cuba, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, Grenada y Santa Lucia, denuncian ante los pueblos del mundo la grave, temeraria y supremacista amenaza formulada el 16 de diciembre de 2025 por el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, contra la República Bolivariana de Venezuela.

Esta declaración, que anuncia un bloqueo total y la apropiación forzosa de los recursos venezolanos, constituye un acto de agresión internacional que vulnera de manera soez y flagrante la Carta de las Naciones Unidas, el Derecho Internacional y los principios más elementales de convivencia entre los Estados.

La pretensión explícita de robarse el petróleo, las tierras y las riquezas naturales de Venezuela, así como de impedir la libre navegación y el comercio internacional, configura un crimen de lesa humanidad, al amenazar deliberadamente la vida, la economía, la salud y el sagrado desarrollo integral de todo un pueblo. El uso del bloqueo como arma política y militar es una práctica proscrita por el derecho internacional y ha sido históricamente condenada por su carácter inhumano y genocida.

El ALBA rechaza categóricamente la absurda e irresponsable calificación del Gobierno de Venezuela como “organización terrorista”, maniobra que busca justificar una agresión imperial y encubrir un proyecto de dominación colonial. Esta escalada belicista no solo atenta contra la soberanía venezolana, sino que pone en gravísimo riesgo la paz regional y mundial, reeditando las peores páginas del intervencionismo que Nuestra América ha enfrentado a lo largo de su historia.

Los pueblos y gobiernos del ALBA expresamos nuestra solidaridad plena e irrestricta con el presidente Nicolás Maduro, con el Gobierno Bolivariano y con el pueblo venezolano, y advertimos que cualquier agresión contra Venezuela es una agresión contra toda Nuestra América. Llamamos a los pueblos del mundo, a los movimientos sociales a rechazar esta amenaza criminal y a defender el derecho de los pueblos a decidir su propio destino.

Reafirmamos que Nuestra América no es colonia ni patio trasero de ningún imperio. Venezuela no está sola. Los pueblos libres sabrán defender la paz, la soberanía y la dignidad frente a cualquier intento de dominación.

Caracas, 17 de diciembre de 2025