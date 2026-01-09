Abejas africanizadas le quitan la vida a tomador conocido como «bola de fuego» en Nindirí, Masaya

El picadito Santos de Jesús Flores Ortiz, de 58 años, apodado “Bola de Fuego” perdió la vida la mañana de este viernes tras ser atacado por enjambre de abejas africanizadas.

El lamentable hecho ocurrió en el sector conocido como la entrada a la comunidad Las Avestruz, en el municipio de Nindirí, en el departamento de Masaya.

Tras ser auxiliado por miembros de los bomberos, el hombre fue trasladado al centro de salud de Nindirí, en donde confirmaron que lamentablemente ya había fallecido a causa de un shock anafiláctico, causado por los piquetes de las abejas asesinadas.