Yankees de Nueva York enfrenta a Toronto en series divisionales de MLB

Las series divisionales del béisbol de Grandes Ligas, inician este sábado y Tu Nueva Radio Ya, la Súper Líder en los Deportes transmitirá la serie entre Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto.

El primer juego de la serie de cinco partidos será a las 2:10 de la tarde; el primer equipo que consiga tres victorias avanza a la serie de campeonato.

En otras serie divisional a las 12 del mediodía Cerveceros de Milwaukee enfrentan a los Cachorros de Chicago; a las 4:38 juegan Dodgers de los Ángeles frente a los Filis de Filadelfia.

A las 6:30 de la tarde Marineros de Seattle jugarán contra los Tigres de Detroit.