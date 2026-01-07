Supercopa de España: Barcelona vence al Bilbao y espera al ganador entre el Atlético y Real Madrid

El Barcelona se clasificó a la final de la Supercopa de España venciendo sin problemas 5-0 al Athletic de Bilbao, la tarde de este miércoles en Arabia Saudita.

Barcelona golea 5-0 y avanza a la final de la Supercopa

Por el equipo culé anotó dos goles Raphinha, sumaron uno cada uno Ferran Torres, Ronny y Fermín López el encuentro fue cómodo y el Barcelona lo dominó sin problema alguno.

Este jueves a la una de la tarde hora de Nicaragua; el Real Madrid se enfrenta al Atlético de Madrid, el ganador de dicho partido jugará la final del torneo ante el Barcelona, el próximo domingo.

Entre Real Madrid y Atlético se han jugado 303 partidos oficiales; con 154 triunfos del Real Madrid; 76 victorias de Atlético de Madrid y se han registrado 73 empates.