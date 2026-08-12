París Saint Germain gana Supercopa de Europa ante el Aston Villa

El Paris Saint-Germain derrotó 2-1 al Aston Villa este miércoles en la Red Bull Arena de Salzburgo y conquistó la Supercopa de Europa 2026, sumando otro trofeo a su exitoso ciclo internacional.

l PSG se impone 2-1 ante el Aston Villa y gana la Supercopa de la UEFA

Los goles del título fueron obra de Khvicha Kvaratskhelia, quien abrió el marcador, Désiré Doué, marcó el segundo.

Mientras por el Aston Villa anotó el joven Brian Madjo.

Con este triunfo, el PSG consigue su segunda Supercopa de Europa consecutiva, después de haber conquistado la edición de 2025 frente al Tottenham.